В Госдуме оценили воспитание современной молодежи

Российская молодежь сегодня формирует свои жизненные ориентиры под мощным влиянием цифровых лидеров мнений, что вызывает серьезную озабоченность у экспертов. Как заявил в эфире радио Sputnik депутат Госдумы Виталий Милонов, это поколение воспитывается на искаженных представлениях о связи между трудом и результатом.

По его словам, молодые люди ежедневно наблюдают в соцсетях истории мгновенного успеха, когда «разные Клавы и Бони» покупают пентхаусы благодаря спекуляциям криптовалютой, что создает иллюзию легкого достижения богатства. Это приводит к драматическому столкновению с реальностью, когда они начинают самостоятельную трудовую деятельность и осознают, что реальный доход требует упорной систематической работы.

Парламентарий подчеркнул, что последствием такого мировоззренческого разрыва становится рост социальной разочарованности и профессиональной дезориентации среди молодежи. Депутат видит корень проблемы в системном образовательном пробеле — молодое поколение просто не имеет альтернативных моделей успеха, поскольку общество само создало эти стереотипы.

По его мнению, итогом сложившейся ситуации становится насущная необходимость пересмотра подходов к профориентации и формированию ценностных ориентиров. Чтобы изменить ситуацию, требуется не только реформа образования, но и создание конструктивных публичных примеров, демонстрирующих реальные пути достижения успеха через труд и профессиональное развитие.

