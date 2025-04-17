В Госдуме ответили, кто из россиян досрочно получит пенсию в апреле

Член комитета по бюджету и налогам депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил в беседе с RT, какая категория россиян получит пенсии в конце апреля раньше срока.

Как пояснил Чаплин, заблаговременно пенсии переведут гражданам, которые получают выплаты в начале каждого месяца. Так как в мае ожидаются продолжительные праздники, положенные суммы россиянам переведут уже в конце апреля. Тем, кому переводы поступают с 8 по 11 мая, получат средства в период с 5 по 7 мая.

«В связи с предстоящими майскими праздниками выплаты пенсий, обычно приходящиеся на первые дни мая, будут осуществлены заблаговременно — в конце апреля. Те, кто получает пенсионные средства в начале месяца, смогут получить их раньше», — отметил депутат.

Также парламентарий напомнил про единовременные выплаты ветеранам в честь 80-летия Победы в ВОВ. Согласно указу президента РФ, материальную поддержку окажут перед праздниками: она составит 55 или 80 тысяч рублей, в зависимости от правового статуса гражданина.

Ранее сообщалось, что некоторых российских пенсионеров в мае ждет денежный сюрприз.