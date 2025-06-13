В Госдуме ответили на предложение Алаудинова о масштабной мобилизации

В Госдуме отреагировали на предложение командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о мобилизации миллиона россиян. Как сообщает News.ru, в Комитете по обороне нижней палаты парламента сочли эту идею нецелесообразной.

Парламентарии подчеркнули, что подобные решения, как мобилизация, остаются в компетенции верховного главнокомандующего. В ГД признали необходимость готовности к новым вызовам, но и напомнили, что Россия обладает большим ядерным потенциалом, главным фактором сдерживания.

«А если кто и решится, то мы ответим так, если почувствуем угрозу России, отобьем такую охоту играть, что потом и играть будет некому», — приводит портал слова представителя Комитета.

Напомним, на фоне обострений на Ближнем Востоке Апти Алаудинов предложил провести массовую мобилизацию россиян. По его оценке, потребовалось бы от 500 до миллиона граждан, чтобы быть готовым к вызовам.

Тем временем Иран и Израиль продолжают обмен ударами. На фоне этого конфликта президент России переговорил по телефону с лидерами стран.