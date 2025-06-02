Российская делегация может сделать заявление после стамбульских переговоров

В Турции продолжается подготовка ко второму раунду переговоров между Россией и Украиной. Российская делегация, прибывшая в Стамбул к месту встречи, может сделать заявление после встречи, стало известно РИА Новости.

Собеседник издания отметил, что вероятность того, что представители Москвы выступят перед журналистами перед переговорами с украинской стороной, мала.

По информации «Франс-пресс», ссылающегося на Министерство иностранных дел (МИД) Украины, представители Киева перед встречей с российской делегацией проводят встречу с европейскими чиновниками.

В состав российской делегации входят помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавивший ее, заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков, а также заместитель министра обороны России Александр Фомин.

На встрече также планируется участие министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и министра обороны республики Ибрагима Калына.

Напомним, предыдущие переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле прошли 16 мая. Встреча продлилась около двух часов. Российская делегация выразила готовность продолжать диалог.

Ранее агентство Reuters разместило текст украинского меморандума о прекращении огня.