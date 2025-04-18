В Госдуме ответили, ожидать ли возвращения IKEA в Россию

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев рассказал RT, стоит ли гражданам ждать возвращения IKEA, которая недавно зарегистрировала свой товарный знак в РФ.

Парламентарий отметил, что компанию важно проверить на соблюдение норм российского законодательства, в частности уточнить, как уходила IKEA из РФ в юридическом и трудовом плане. Если что-то было нарушено и остались непогашенные убытки перед страной, то прежде всего организация должна будет все возместить.

«Достаточно серьезные экономические санкции должны быть. А если правительство России сочтет данный сегмент экономической деятельности, занятый российскими компаниями, достаточно заполненным, то, возможно, ей и не найдется места», — добавил Гутенев.

Кроме того, IKEA не сможет вернуться, если вела недружественную политику: на этот фактор также будут смотреть при возвращении компании.

Ранее сообщалось, что IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России.