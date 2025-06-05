В Госдуме ответили, собираются ли запрещать пауэрбанки в самолетах после ЧП

После инцидента на рейсе Санкт-Петербург — Якутск, где пауэрбанк взорвался и причинил ожоги пассажирке, в Госдуме решили не вводить запрет на перевозку портативных аккумуляторов. Зампред комитета по транспорту Павел Федяев заявил «Газете.Ru», что действующих правил авиакомпаний достаточно — главное их соблюдать.

Как напомнил депутат, важно перевозить устройства для зарядки только в ручной клади, следить за мощностью и количеством. Федяев привел личный пример: при досмотре его попросили переложить детские игрушки с аккумуляторами из багажа в ручную кладь. Это общее правило, которому нужно следовать.

Парламентарий также уделил внимание перевозкам инвалидных колясок с несъемными аккумуляторами.

«Насколько мне известно, не все они съемные. Возможно, вот здесь во избежание эксцессов требуются единые правила для всех перевозчиков, потому что человек с ограниченными возможностями может лететь в одну сторону одной авиакомпанией, а возвращаться — другой, с другими требованиями к перевозке», — сказал депутат.

Эксперты напоминают: литий-ионные аккумуляторы могут перевозиться только в ручной клади, их мощность не должна превышать 100 Втч, а количество — разумных пределов. При перегреве или механическом повреждении такие устройства действительно представляют опасность.

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