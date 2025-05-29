Все находившиеся на борту упавшего в Южной Корее самолета погибли

Все находившиеся на борту потерпевшего крушение в Пхохане военного самолета типа P-3C погибли. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Ранее стало известно о том, что воздушное судно потерпело крушение на холме. Отмечалось, что после инцидента на месте, куда упал самолет, образовался густой серый дым.

По информации издания, спасателям удалось обнаружить четыре тела. Экипаж самолета состоял из четырех военнослужащих ВМС Южной Кореи. В ближайшее время их доставят в военно-морской госпиталь в Пхохане для опознания.

Как пишет агентство, крушение самолет потерпел через восемь минут после взлета с авиабазы в окрестностях Пхохана. Воздушное судно выполняло полет в рамках учений. В Южной Корее в настоящее время используются восемь таких самолетов, которые базируются в Пхохане и на острове Чеджу.

Ранее сообщалось, что в Кронштадте потерпел крушение легкомоторный самолет.