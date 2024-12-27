В Госдуме озвучили меру по поддержке мужского здоровья в России

Многие представители сильного пола не проводят регулярные медицинские обследования и редко обращаются к врачам, что иногда негативно сказывается на их здоровье. Об этом сообщил РБК, цитируя слова главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов на пресс-конференции, посвященной итогам года комитета, выступил с инициативой о создании специальной программы, направленной на улучшение здоровья мужчин.

Леонов добавил, что такая инициатива не обязательно должна быть реализована на государственном уровне, что открывает возможности для частных и общественных инициатив.

Его предложение основано на статистических данных, согласно которым мужчины в среднем живут на 10 лет меньше женщин. Также известно, что в 2022 году доля мужчин, не ведущих здоровый образ жизни, увеличилась до 55%, тогда как среди женщин противоположный показатель достиг 71%.

Ранее Владимир Путин прокомментировал повышение рождаемости в РФ, подчеркнув, что количество женщин детородного возраста в стране сократилось на 30%.