В Госдуме перечислили положенные соцвыплаты в преддверии 1 сентября

Подготовка к новому учебному году выявляет существенные различия в социальной поддержке семей регионов России. Как пояснила депутат Государственной думы Светлана Бессараб, вопросы дополнительных выплат к 1 сентября находятся исключительно в компетенции региональных властей и зависят от возможностей местных бюджетов. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, ключевой акцент в поддержке делается на многодетные и малоимущие семьи, которые уже получают регулярное ежемесячное пособие в размере от 50 до 100% прожиточного минимума на ребенка. Эта система охватывает более 10 млн детей по всей стране, что делает введение специальных сентябрьских выплат избыточным.

Парламентарий добавила, что вместо единовременных выплат многие регионы делают ставку на натуральные формы поддержки: бесплатную школьную и спортивную форму, программы обеспечения учебниками и канцелярскими принадлежностями. Особую роль играет партийный проект «Единой России» «Собери ребенка в школу», ориентированный на помощь детям из социально уязвимых категорий. Кроме того, важнейшим элементом поддержки остается организация горячего питания, которое предоставляется всем ученикам начальных классов, а во многих регионах — и детям из многодетных семей на протяжении всего периода обучения. Это не только разгружает семейный бюджет, но и решает вопрос с полноценным питанием детей в течение учебного дня.

