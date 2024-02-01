В Госдуме поддержали премирование врачей при отказе пациентки от аборта

Депутат Госдумы Федот Тумусов в беседе с RT заявил, что нужно продвигать идею поощрений для врачей, которые убеждают женщин не делать аборт.

По словам парламентария, стране нужно работать над демографией, в частности решать проблему с рождаемостью. Тумусов отметил, что женщина вправе отказаться от родов, особенно если у нее есть проблемы со здоровьем и соответствующие с этим медицинские показания.

Депутат считает, что нужно стимулировать не только общество, создавая нужную атмосферу для многодетных семей, но и поощрять врачей.

«Это хорошая мера, стимулирующая врачей вести такую работу и, естественно, нужная для страны. Но здесь необходимо внимательно определить грань, что это именно врач убедила, и тогда производить плату. Надо более детально рассмотреть, и можно было бы эту меру действительно применить», — заключил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Напомним, впервые идея о премировании врачей, которые помогают снижать количество абортов, прозвучали из Татарстана. Там уполномоченный по правам ребенка республики Ирина Волынец предложила рассмотреть нововведение и принять его на федеральном уровне. Речь про введение Вифлеемского сертификата медработникам в размере стоимости прерывания беременности. Выплату предлагалось назначить каждый раз, когда женщина принимает решение в пользу родов.

Ранее сообщалось о самых полезных продуктах для рациона ребенка.