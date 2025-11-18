В Госдуме пояснили, почему инициатива о борьбе с тунеядством противоречит Конституции РФ

Идея возрождения законодательства о тунеядстве, выдвинутая одним из общественных деятелей, столкнулась с серьезной правовой и социальной критикой. Предложение, уже направленное в Совет Федерации, предполагает введение мер воздействия вплоть до ограничения свободы для лиц, уклоняющихся от труда, и апеллирует к советскому опыту борьбы с тунеядцами. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Однако современная правовая система фундаментально отличается от советской. Конституция РФ прямо провозглашает свободу труда и запрещает принудительный труд, что делает незанятость правом, а не нарушением. Как отметили депутаты Госдумы, подобная инициатива вступает в прямое противоречие с Основным законом и будет отторгнута обществом. Вместо принуждения парламентарии видят решение в создании экономических условий — культуры труда с достойными зарплатами и социальными гарантиями, которые сами по себе стимулируют к официальному трудоустройству.

Главным последствием принятия такого закона стало бы не решение кадровых проблем, а усугубление социального напряжения. Он ударил бы по самым уязвимым группам, включая женщин, посвящающих себя семье, и людей, чьи доходы не позволяют жить достойно даже при наличии работы. Причины нежелания трудиться зачастую кроются не в лени, а в низкой оплате труда, не соответствующей стоимости жизни, и в отсутствии мотивации работать за копейки.

Таким образом, дискуссия о тунеядстве подменяет собой истинные проблемы — необходимость повышения зарплат и создания достойных условий труда. Реальный путь решения кадрового дефицита лежит не через репрессии, а через построение социально-экономической системы, в которой любой труд будет справедливо вознаграждаться, делая формальную занятость осмысленным и выгодным выбором для каждого гражданина.

Ранее в России предложили наказывать нетрудоустроенных граждан.