В Госдуме пояснили, почему цены на такси в Новый год ограничить невозможно

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту от партии "Единая Россия" Павел Федяев в интервью ТАСС , которое состоялось 30 декабря, заявил, что тарифы на такси в период новогодних праздников не должны ограничиваться предельной ценой. По его мнению, установление фиксированной стоимости в условиях повышенного спроса может привести к нежелательным результатам.

В настоящее время регионы страны вправе регулировать минимальные расценки на услуги таксистов. Верхнюю границу тарифов определяют такие факторы, как время суток, день недели, уровень комфорта и другие условия поездки, пояснил представитель агентства.

«Это прямой ущерб и пассажирам, и отрасли. Если в пиковый период административно зафиксировать низкую цену, мы получим простой результат: водителям станет невыгодно работать», – посетовал Федяев.

Депутат подчеркнул, что введение фиксированной стоимости поездок на такси не сделает их доступнее, а приведёт к серьёзному дефициту. Это проявится в длинных очередях в сервисах заказа и пустых дорогах в часы пик, что особенно важно, когда людям нужна надёжная перевозка домой.

