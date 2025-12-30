В Госдуме пояснили, почему цены на такси в Новый год ограничить невозможно
Депутат Федяев: рост цен на такси в Новый год невозможно ограничить
Фото: [Такси в Рузском районе/Медиасток.рф]
Первый зампред комитета Госдумы по транспорту от партии "Единая Россия" Павел Федяев в интервью ТАСС, которое состоялось 30 декабря, заявил, что тарифы на такси в период новогодних праздников не должны ограничиваться предельной ценой. По его мнению, установление фиксированной стоимости в условиях повышенного спроса может привести к нежелательным результатам.
В настоящее время регионы страны вправе регулировать минимальные расценки на услуги таксистов. Верхнюю границу тарифов определяют такие факторы, как время суток, день недели, уровень комфорта и другие условия поездки, пояснил представитель агентства.
«Это прямой ущерб и пассажирам, и отрасли. Если в пиковый период административно зафиксировать низкую цену, мы получим простой результат: водителям станет невыгодно работать», – посетовал Федяев.
Депутат подчеркнул, что введение фиксированной стоимости поездок на такси не сделает их доступнее, а приведёт к серьёзному дефициту. Это проявится в длинных очередях в сервисах заказа и пустых дорогах в часы пик, что особенно важно, когда людям нужна надёжная перевозка домой.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае таксистку оттаскали за волосы и избили после отказа от оплаты.