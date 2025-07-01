В Госдуме пояснили вероятность блокировки Telegram в России

Заместитель председателя думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов высказал уверенность, что полная блокировка Telegram в России маловероятна. Об этом сообщает NEWS.ru.

Политик пояснил, что мессенджер эволюционировал в масштабную экосистему, глубоко интегрированную в повседневную практику миллионов. Хотя возможны отдельные технические сбои из-за нарушений (аналогичные периодическим проблемам YouTube), однако это не повлечет за собой решения о полном отключении сервиса. Ключевой аргумент — статус Telegram как сложного цифрового пространства, а не простого инструмента для обмена сообщениями.

По его словам, на этом фоне наблюдается активное развитие российских альтернатив. Как пример, мессенджер MAX сообщил о регистрации миллионного пользователя, высокой активности (14 млн сообщений, 420 тыс. звонков) и преобладании аудитории Android (75%).

Парламентарий резюмировал, что, несмотря на возможные временные неполадки и появление конкурентов, Telegram сохранит доступность в РФ благодаря своей укоренившейся роли многофункциональной платформы.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить звонки с незнакомых номеров в WhatsApp и Telegram.