В Госдуме посмеялись над слухами об иноагентской деятельности зоозащитников в РФ

В России зоозащитники и соответствующие организации практически предоставлены сами себе. Рассчитывать они могут на собственные силы, а также силы неравнодушных граждан. Братьев меньших прежде всего поддерживают те, кто любит животных и готов для них действительно что-то сделать. Участвуют в процессе все: дети, взрослые и даже пенсионеры. По словам Бурматова, при этом у организаций и отдельных лиц нет никакого финансирования. Все расходы лежат на их плечах.

«...они не просто никакого иностранного финансирования не получают. Я вам открою страшный секрет: они вообще никакого финансирования не получают. Существуют на слезах, на нервах, на энтузиазме, на неравнодушии и на доброте тех людей, которые там работают», — отметил Первый зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Впервые об иноагентской деятельности зоозащитников заговорил депутат астраханской облдумы Евгений Дунаев. Он высказался после случаев нападения собак в городе на жителей, призвав их жаловаться Путину. При этом зоозащитники выступают против усыпления бесхозных животных. Такое сопротивление вызвало в Дунаеве подозрение о том, что волонтеры финансируются из Запада.

Ранее сообщалось, что в Салехарде на женщину набросилась стая агрессивных животных в ошейниках.