В Госдуме поспорили с Медведевым из-за раздела Украины

Депутат Госдумы Виктор Соболев возмутился существованием карты с разделенной Украиной. Именно такой фон выбрал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, с которым теперь готов поспорить парламентарий, передает «Газета.ру» .

На карте, которая транслировалась за Медведевым во время выступления на марафоне «Знание.Первые», практически не было Украины. Территорию поделили между Россией, Польшей Венгрией и Румынией. Сам Медведев когда-то уже публиковал такую карту. По его словам, такой Украину якобы видят «западные аналитики».

По словам Соболева, изображение противоречит логике и не является выгодным России.

«Мы один народ. Кому-то отдавать заранее, мое личное мнение, не совсем правильно. Я внимательно слушал Владимира Владимировича, он говорил: «рано или поздно мы все равно объединимся». И он не говорил там, что мы Западную (Украину. – прим.ред.) Польше оставим и так далее», — высказался Соболев.

Политик напомнил про заслуги киевских князей, про годы ВОВ и другие исторические моменты, которые ясно показывают, что народ один и он неделимый. К тому же, по словам депутата, любой кусок Украины могут сделать антироссийским, ведь он, судя по карте, в руках недружественных стран. Именно по этой причине парламентарий спорит: ему не кажется правильным усиливать европейские страны, которые уже ясно дали понять, что не рады России.

Ранее сообщалось, что Медведев высказался о переговорах РФ с Украиной.