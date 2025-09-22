В Госдуме потребовали ограничить творчество Михаила Круга
Депутат Германова: песни Круга с ненормативной лексикой нельзя популяризировать
Популяризацию песен российского шансонье Михаила Круга, содержащих ненормативную лексику, нужно запретить в России. С такой инициативой интервью агентству «Абзац» выступила член комитета Государственной думы РФ по культуре Ольга Германова.
Она отметила, что у исполнителя есть и качественные композиции без нарушений языковых норм, которые могут транслироваться без ограничений.
«Те песни, в которых содержится ненормативная лексика и они не несут подтверждения нашим ценностям, — их не надо опубличивать, пускать их в эфир и так далее. А те, которые сейчас у нас в свободном доступе, не популяризировать», — сказала Германова.
Депутат предложила ввести возрастные маркировки для музыкальных произведений, аналогичные тем, что используются для литературных произведений. По ее словам, песни с нецензурной лексикой не должны звучать в радиоэфире, на публичных концертах и массовых мероприятиях.
