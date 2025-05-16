В Госдуме потребовали пересмотреть механизм возобновления отопления при заморозках

Сергей Гаврилов, возглавляющий комитет Госдумы по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений, в беседе с РИА Новости подчеркнул важность модернизации системы восстановления теплоснабжения в условиях внезапного похолодания.

Парламентарий выразил возмущение тем, что с наступлением мая каждый раз приходится искать альтернативные способы обогрева из-за отключения отопления.

«Необходимо обновить нормативы и механизм возвращения отопления при внезапном наступлении холодов — с обязанностью органов власти реагировать не на бумажные нормы, а на реальные метеоусловия», — подчеркнул Гаврилов.

Гаврилов напомнил, что в мае 2025 года жители Центральной России столкнулись с неожиданными погодными условиями. После непродолжительного потепления, которое послужило причиной отключения отопления, температура воздуха резко упала.

Ранее депутат Госдумы Разворотнева пояснила, включат ли в России отопление из-за майских заморозков.