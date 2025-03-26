В Госдуме предложили навсегда переименовать Волгоград в Сталинград

Зюганов во время своего выступления в Госдуме предложил провести окончательное переименование Волгограда в Сталинград. По его мнению, если согласиться на такую идею, то городу вернется его подлинное имя. Это не первая подобная инициатива. 10 лет назад в преддверии 70-летия Победы КПРФ уже предлагала провести переименование.

Ранее Зюганов высказался на тему сокращения военных расходов в России. По его утверждению, для этого необходимо выполнение нескольких условий. России, с точки зрения политика, надо заключить соглашение, гарантирующее мир на десятилетия вперед. Только после этого стоит говорить об уменьшении трат на оборону.