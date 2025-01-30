В Госдуме предложили оповещать семьи людей, у которых могут изъять земельные участки

При изъятии заброшенных земельных участков у их владельцев стоит производить оповещение ближайших родственников. С такой инициативой выступил Борис Чернышев, вице-спикер Государственной думы РФ. Его мнение привело РИА Новости.

С 1 марта вступает в силу новый закон, по которому начнут конфисковывать те земли, которые не используются длительное время. Теперь земельные участки стоит освоить на протяжении трех лет.

«Прошу рассмотреть возможность введения механизма информирования родственников собственников таких земель о возможном изъятии», — предложил Чернышов.

По его мнению, такое правило предотвратит те случаи, когда земля бросается из-за того, что ее владелец в силу преклонного возраста не может за ней ухаживать, а его родственники даже не в курсе данной проблемы. При оповещении семьи она может привести участок в порядок, чтобы он смог спокойно перейти позже по наследству.

Ранее в Курской области предложили вернуть земельные участки тем жителям приграничья, которые получили жилищные сертификаты взамен утраченного жилья. По мнению главы региона Александра Хинштейна, земля должна оставаться в собственности жителей.