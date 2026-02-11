В Госдуме предложили отправлять посетителей сайтов для взрослых к психиатру

Праздник весны и женственности в этом году может стать поводом для неожиданной законодательной инициативы, которая выходит далеко за рамки традиционных поздравлений. Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире радио Sputnik предложил приурочить к 8 Марта радикальную меру — полную блокировку всех сайтов для взрослых, сопроводив ее не менее жесткими санкциями для их посетителей.

Раскрывая свою позицию, парламентарий заявил, что широкое распространение подобного контента наносит прямой вред обществу, подрывая институт семьи и искажая представления о нормальных отношениях. По его мнению, такой материал нужен лишь «извращугам», тогда как нормальному человеку он совершенно не требуется. Для усиления эффекта Милонов предложил автоматически считать факт посещения подобного сайта заявкой на обязательный визит к клиническому психиатру, который должен провести проверку с вопросом: а зачем ты туда ходил?

По словам депутата, последствия реализации такой инициативы, если она будет формализована, могут быть далеко идущими. Помимо очевидного вмешательства в частную жизнь граждан и спорности критериев «нормальности», это потребует создания сложного и дорогостоящего механизма слежения за интернет-активностью и принудительного психиатрического освидетельствования. Это создало бы опасный прецедент для ограничения личных свобод под предлогом защиты нравственности. Кроме того, техническая эффективность подобных блокировок часто оказывается сомнительной, а основная аудитория может просто переместиться в менее контролируемые сегменты сети.

Ранее он предложил ужесточить меры для семей с трудными подростками.