В Госдуме предложили ужесточить меры для семей с трудными подростками

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с жесткой инициативой, предлагающей изменить подход к воспитанию несовершеннолетних нарушителей. По его мнению, систематическое хулиганское поведение ребенка — это не досадная случайность, а прямой сигнал о неблагополучии в семье, и реагировать на него нужно радикально. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он заявил о необходимости создания целого комплекса мер, где ответственность становится солидарной. Если ребенок постоянно хулиганит, это, по словам парламентария, указывает на то, что семья не является «нормальной» в плане воспитания. В таком случае родители должны не только понести административную ответственность, но и попасть под пристальный надзор компетентных органов, которые будут отслеживать обстановку в доме. Самого же юного правонарушителя предлагается не просто ставить на учет в детскую комнату полиции, а направлять в специализированные учебные заведения — школы усиленного типа для трудновоспитуемых.

По словам парламентария, подобный подход, если его реализовать, приведет к значительным социальным последствиям. С одной стороны, это может создать мощный сдерживающий механизм для родителей, заставив их более активно заниматься воспитанием, а с другой — изоляция «трудных» детей в особых школах фактически означает их сегрегацию от основного потока сверстников, что может как помочь коррекции поведения через специализированные методики, так и усугубить социальную отчужденность, навешивая на ребенка устойчивый ярлык.

Ранее он заявил об утрате промежуточного звена между школой и тюрьмой.