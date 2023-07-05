В Госдуме предложили «оживить» народные художественные промыслы

Комитет Госдумы по культуре обсуждает идею предоставить российским мастерам возможность копировать элементы хохломской росписи с разрешения нижегородских мастеров. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Александр Шолохов.

Хохломская роспись появилась в 17 веке в одноименном селе Нижегородской губернии. После распада СССР один из старейших видов народного художественных промыслов (НХП) пережил трудные времена. Так, в 2017 году осталось 650 мастеров хохломской росписи. По словам Шолохова, промысел в какое-то время был «совершенно упущен».

«Об этом говорится довольно много в последнее время. Народные промыслы стали предоставлены сами себе, так сказать, спасение утопающих стало делом самих утопающих. Хотя это регулируемая деятельность, наши основные НХП фиксируются и поддерживаются», — заявил депутат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Парламентарий также добавил, что на спад народных промыслов повлиял и ценовой фактор. Шолохов пояснил, что, например, та же хохломская роспись стоит дорого, а вопрос цены для покупателя в приоритете. Так, россияне все чаще и чаще покупают не оригинальные изделия, а китайские подделки.

«Поэтому сейчас мы обсуждаем идею предоставить другим мастерам возможность повторять орнамент хохломы, но только с разрешения нижегородских знатоков. НХП все-таки передается от мастера к мастеру. Если человек делает это просто так, без чьего-либо ведома, то он просто художник, но не часть народного промысла», — заключил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что число учащихся школ Подмосковья, которые с января этого года посетили областные предприятия народных художественных промыслов, уже превысило 44 тысячи человек.