Основатель Telegram заявил о множестве векторов атаки в мессенджере WhatsApp

Основатель Telegram Павел Дуров публично подверг резкой критике безопасность мессенджера WhatsApp*, заявив о множестве уязвимостей в его системе шифрования, пишет РИА Новости.

В своем заявлении, сделанном в соцсети, Дуров отметил, что глупо верить в защищенность этого приложения в 2026 году. По его словам, технический анализ реализации шифрования в WhatsApp выявил множество потенциальных векторов для хакерских атак. Это заявление прозвучало на фоне судебного иска к материнской компании Meta**, которую обвиняют в мошенничестве из-за доступа к приватным перепискам пользователей.

Ситуация с мессенджером в России также остается напряженной. Роскомнадзор ранее предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp на территории страны, если его владельцы не будут выполнять требования российского законодательства. Критика со стороны создателя главного конкурента, Telegram, который занимает доминирующие позиции на российском рынке, подчеркивает ужесточение конкурентной борьбы и важность вопроса цифровой суверенности и безопасности данных пользователей.

* принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

** деятельность компании запрещена в России как экстремистская

