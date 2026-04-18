Врач объяснила, почему голод опасен для желчного пузыря

Длительные перерывы в приеме пищи и строгие диеты могут негативно влиять на работу желчного пузыря. Врачи предупреждают, что нерегулярное питание повышает риск застоя желчи и образования камней. Об этом пишет « Газета.RU ».

По словам гастроэнтеролога, голодание и редкие приемы пищи создают условия, при которых желчь застаивается, что со временем может привести к развитию желчнокаменной болезни и обострению хронических заболеваний.

Особенно это касается людей, которые пытаются снижать вес за счет резкого ограничения питания. Типичная ситуация — редкие, но обильные приемы пищи на фоне длительных перерывов, что нарушает нормальную работу пищеварительной системы.

Дополнительными факторами риска считаются возраст старше 30 лет, женский пол и наличие родов в анамнезе. В совокупности с неправильным режимом питания это увеличивает вероятность проблем с желчным пузырем.

Специалисты отмечают, что распространенные находки на УЗИ, такие как «взвесь» или «песок», не всегда требуют агрессивного лечения. В таких случаях важнее нормализовать питание, чем прибегать к жестким вмешательствам.

Основная рекомендация врачей — регулярное дробное питание небольшими порциями. Такой режим помогает поддерживать нормальный отток желчи и снижает риск образования камней. Попытки компенсировать нарушения с помощью желчегонных средств, БАДов или процедур без назначения специалиста чаще всего не дают значимого эффекта.

