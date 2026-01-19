В Госдуме предложили расширить полномочия полиции в сфере контроля за владельцами животных

В Государственную думу внесен межфракционный законопроект, предлагающий наделить сотрудников полиции полномочиями по рассмотрению административных дел, связанных с нарушением правил содержания животных. Инициаторами документа выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Документ есть в распоряжении ТАСС .

Изменения планируется внести в статью 23.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В настоящее время подобные дела рассматриваются структурами, осуществляющими федеральный ветеринарный надзор, включая Россельхознадзор, Росприроднадзор, а также региональные органы власти, отвечающие за контроль в сфере обращения с животными.

Авторы инициативы считают, что действующий порядок не позволяет оперативно реагировать на опасные ситуации. По их мнению, профильные ведомства не обладают необходимыми возможностями и полномочиями для немедленного пресечения агрессивного поведения владельцев и их питомцев. В связи с этим предлагается предоставить полицейским право составлять протоколы об административных правонарушениях и самостоятельно рассматривать такие дела.

Ярослав Нилов пояснил, что в центре большинства конфликтных ситуаций оказываются не безнадзорные животные, а именно домашние питомцы, чьи хозяева пренебрегают элементарными правилами безопасности, такими как использование поводка и намордника в общественных местах. Он отметил, что в подобных случаях особенно важна быстрая реакция правоохранительных органов, для чего сотрудникам МВД необходимы соответствующие юридические инструменты.

К нарушениям, подпадающим под действие законодательства, относятся содержание животных из запрещенного перечня, выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка, неконтролируемое передвижение животных вне специально отведенных зон, а также отказ владельцев убирать за своими питомцами в местах общего пользования.

Согласно действующим нормам КоАП РФ, за несоблюдение требований к содержанию животных предусмотрены штрафы для граждан в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для юридических лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей. За жестокое обращение с животными, не содержащее признаков уголовного преступления, установлены более серьезные санкции: от 5 тыс. до 15 тыс. рублей для граждан, от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для организаций.

Если же нарушение повлекло вред жизни или здоровью людей либо нанесло ущерб имуществу, штрафы возрастают до 10–30 тыс. рублей для граждан, 50–100 тыс. рублей для должностных лиц и 100–200 тыс. рублей для юридических лиц.

Ранее сообщалось, что мужчина пошел на незаконную хитрость ради открытия банковской карты.