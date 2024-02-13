В Госдуме предложили расширить возможности использования маткапитала в малых поселениях

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой о расширении маткапитала в семьях, которые проживают в небольших поселениях. В частности парламентарий предлагает разрешить сельчанам тратить меру господдержки на покупку жилья, пишет RT .

Свою инициативу Яна Лантарова изложила в письме на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Согласно идее депутата, семьи из малых поселений должны иметь право на приобретение жилья без ожидания трех лет.

Как напомнила законодатель, маткапитал на покупку жилья можно использовать и сейчас, но лишь после того, как ребенку исполнится 3 года. В случае с ипотекой выплату можно пускать в расход сразу.

Как заметила Лантарова, в поселениях жилье стоит не очень дорого, но там отсутствуют выгодные и актуальные предложения по ипотечным продуктам. Однако размер маткапитала позволяет полностью выкупить небольшой участок или дом в поселении.

Добавление ипотечных предложений и использование материнского капитала для покупки жилья в селах позволили бы сдержать отток из деревень.

«С учетом вышеизложенного представляется возможным разрешить использование средств материнского капитала на улучшение жилищных условий с момента рождения ребенка для семей, которые проживают в населенных пунктах с населением до 50 тыс. человек. Таким образом удастся повысить качество жизни семей с детьми в малых населенных пунктах», — говорится в тексте обращения.

Напомним, что маткапитал можно использовать для улучшения жилищных условий или погашения ипотеки, оплаты детского сада и другого образования ребенка, или пустить на покупку товаров и услуг для детей-инвалидов.

Ранее сообщалось, что с февраля 2024 года маткапитал проиндексировали. Эксперты рассказали, на какую сумму могут рассчитывать получатели.