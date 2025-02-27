В Госдуме предложили резко повысить штрафы за самовыгул собак

Парламентарий выступил на заседании рабочей группы думского комитета, который создан для защиты граждан от нападения бездомных животных. По его мнению, спасением ситуации может стать повышение штрафов за то, что животные безнадзорно гуляют на улице.

«Предлагается внести поправки, увеличив штрафы за так называемый «самовыгул» до 50 тыс. руб.», — указал Бурматов.

Ранее на протяжении нескольких дней в различных регионах России появлялись сообщения о нападении собак на людей. Так, в Сочи на ребенка набросились две хаски. Они напали на мальчика и сильно разодрали ему лицо, превратив его в кровавое месиво. Пострадавшего пришлось отправлять бортом санавиации в Краснодар. По этому факту возбуждено уголовное дело.