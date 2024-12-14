В России запретят продавать алкоголь со скидкой

В розничных магазинах могут ввести запрет на продажу алкогольных напитков со скидками. Соответствующее распоряжение рассматривает правительство РФ, сообщает ТАСС.

Профильные ведомства проанализируют применение скидок на алкогольную продукцию. После этого будут подготовлены предложения о возможности введения запрета на скидки для розничных покупателей.

Поручение правительства будет анализироваться до середины апреля 2025 года.

Исполнителями назначены — Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, Минфин и Минсельхоз.

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