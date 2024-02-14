В Госдуме предложили снизить налоговую нагрузку на землю для многодетных семей

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил расширить льготу на земельный налог семьям с пятью детьми и более. Соответствующее письмо с инициативой парламентарий направил в Минтруд РФ, сообщает RT .

Депутат отметил, что на снижение налоговой нагрузки имеют право многие категории граждан, включая Героев СССР и РФ, инвалидов I и II группы, ветеранов ВОВ и так далее. Есть в списке и семьи с тремя и более детьми, однако закон не учитывает, что льгота будет одинаковой и для родителей с пятью наследниками. Таким семьям нужен участок земли больше, но на него и налоги будут соответствующими.

«Прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части введения положения об уменьшении налоговой базы на величину кадастровой стоимости 1,2 тыс. кв. м площади земельного участка для физических лиц, имеющих пять и более несовершеннолетних детей», — говорится в тексте обращения депутата.

Письмо парламентарий направил на имя главы Минтруда Антона Котякова. Автор инициативы рассчитывает, что его идею рассмотрят или примут к сведению.

Ранее сообщалось, что родителей-одиночек с детьми не смогут уволить с работы. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.