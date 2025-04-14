В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин на час

Женщинам должны сократить на час рабочий день, считает депутат Государственной думы РФ Игорь Антропенко. В интервью ТАСС он заявил , что такая мера позволит представительницам прекрасного пола посвящать больше времени семье и личной жизни.

Антропенко объяснил, что современные реалии требуют от родителей значительных усилий для сопровождения детей в кружки дополнительного образования или спортивные секции. По его словам, большинство детей посещают как минимум один кружок, а некоторые — несколько, из-за чего на родителей возлагается серьезная нагрузка.

«Очень сложно успеть, выходя с работы в 18:00, сопроводить детей до кружка, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше. В итоге дети получают еще и уставшую маму, а это не лучший пример для подрастающего поколения. Девочки делают выводы, что так они точно не хотят и уже заявляют, что детей у них не будет», — сказал депутат.

По мнению Антропенко, женская нагрузка по выполнению домашних обязанностей в большинстве случаев превышает подобные обязанности мужчин. Депутат считает, что сокращение рабочего дня на один час при сохранении заработной платы станет не только шагом к улучшению личной жизни и здоровья женщин, но и потенциальным стимулом к повышению рождаемости.

Ранее россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце октября, которая начнется 27 октября и продлится до 1 ноября.