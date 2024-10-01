В Госдуме предложили создать государственный институт поддержки семьи

В России скоро может появиться государственный институт поддержки семьи. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

По его словам, сейчас страна буквально наводнена различными разрозненными предпринимателями с дипломами психологов, которые работают во вред обществу.

«В России сегодня крайне остро стоит нехватка квалифицированных психологов, к которым могли бы обращаться семьи, молодые граждане, у которых есть сложности при построении семьи, укреплении основ брака и прочего», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Хамзаева, новый институт поддержки семьи акцентировал бы свое внимание на прямую работу с семьями. Особенно актуально его создание в 2024-м, объявленном в России Годом семьи.

«Мы фактически упускаем прямой диалог с семьями, которым такой контакт с государством необходим. Вместо единого института психологов видны разрозненные предприниматели, которые из-за собственных комплексов или отсутствия профессионализма работают во вред», — посетовал парламентарий.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье две тысячи детей-сирот обрели семью с января нынешнего года.