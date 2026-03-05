В Госдуме предложили создать карантин для девушек из ОАЭ в Красноярске

Депутат Госдумы Виталий Милонов, известный своими эпатажными инициативами, вновь оказался в центре скандала. На этот раз его «жертвой» стали девушки, возвращающиеся из Дубая на фоне эвакуации из зоны ближневосточного конфликта. В интервью ресурсу «Осторожно, Media» парламентарий предложил отправлять «эскортниц» не по домам, а в специальные карантинные зоны, которые, по его мнению, лучше всего организовать в Красноярском крае.

«Их образ жизни, конечно, подразумевает наличие у них и в том числе опасных заболеваний. Поэтому, конечно, проститутки-эскортницы должны отдельно приниматься и отправляться в специальную карантинную зону, на курорт. Можно организовать ее где-нибудь в районе курорта Красноярского края. На островах Новосибирского архипелага, например», — цитирует Милонова издание.

Подобное высказывание вызвало волну негодования не только у защитников прав женщин, но и у жителей Сибири. Для Красноярского края это уже не первый случай, когда федеральные политики или медийные личности предлагают использовать регион как место ссылки или изоляции. Ранее, например, звучали идеи отправлять в Сибирь блогеров или неблагонадёжных граждан, что всякий раз воспринималось местным населением как оскорбление.

Сам Милонов давно зарекомендовал себя как мастер провокаций, чьи инициативы зачастую направлены не на реальное решение проблем, а на создание информационного шума вокруг своей персоны. Однако его предложение «карантина для эскортниц» на Красноярских островах вновь вскрыло старую болезненную тему: почему Сибирь до сих пор воспринимается некоторыми как «ссылка» и «зона», а не как полноценная часть страны с миллионами жителей.

