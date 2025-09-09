В Госдуме предложили супермаркетам раздавать бесплатно продукты малообеспеченным людям

Супермаркетам стоит раздавать бесплатные продукты пенсионерам и отдельным категориям нуждающихся людей. Так считает Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Государственной думы. Его точку зрения привел ТАСС.

По мнению политика, в продуктовых магазинах и супермаркетах стоит установить специальные полки, на которые будут выкладывать товары с истекающим сроком годности.

«Право на получение таких продуктов должно предоставляться на основании пенсионного удостоверения или документов из органов соцзащиты о сложном финансовом положении семьи», — указал он.

Миронов добавил, что ежегодно в стране торговые сети выбрасывают миллионы тонн продовольствия. Все это можно было бы бесплатно отдать людям не дожидаясь того, что срок годности продуктов истечет. При этом торговые компании необходимо освободить от уплаты НДС на те продукты, которые раздают людям.

Ранее Миронов выступил с предложением пересмотреть периодичность и механизм индексации пенсионных выплат. Он считает, что основой для нового расчета должна стать актуальная инфляция, рассчитанная по итогам каждого истекшего квартала.