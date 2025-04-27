В Госдуме предложили учредить новое почетное звание «Трудовая династия»

Депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов предложил учредить почетное звание «Трудовая династия Российской Федерации». С инициативой он обратился в Минтруд России, сообщает РИА Новости.

По мнению депутата, для получения нового звания семьи должны соответствовать определенным критериям: работать в одной профессии как минимум три поколения с совокупным трудовым стажем не менее 50 лет.

Колунов подчеркнул, что введение такого звания будет способствовать повышению престижа рабочих профессий, укреплению нематериальных ценностей среди специалистов и решению проблемы дефицита кадров в ключевых отраслях экономики страны.

«Принимая во внимание высокую социальную значимость указанного вопроса, просим Вас рассмотреть возможность поддержки данной инициативы», — говорится в обращении, направленном на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Также депутат сообщил, что Госдума уже готовит законопроект о включении понятия «трудовая династия» в Трудовой кодекс РФ. В документе планируется закрепить дополнительные гарантии и меры поддержки для семей, которые продолжают профессиональные традиции.

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