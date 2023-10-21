В Госдуме предложили «уничтожать» в РФ всех, кто не поддерживает президента

В российском парламенте предложили фактически бороться с инакомыслием в стране довольно радикальными методами. В частности, как заявил депутат ГД от фракции «Единая Россия» Андрей Гурулев в эфире шоу Владимира Соловьева, не согласные с проводимым президентом РФ Владимиром Путиным курсом должны быть, как минимум, изолированы от общества.

Всех тех, кто не поддерживает президента России, Гурулев назвал «гнилью», добавив, что подобных товарищей необходимо, «если не изолировать, то хотя бы как-то уничтожить».

«И я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, <...> чтобы вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена», — сказал Гурулев.

Ранее стало известно, что Журналист Соловьев выгнал со своего канала востоковеда Сатановского за то, что обозвал представителя МИД РФ Захарову «выпивающей шмарой».