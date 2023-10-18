В Госдуме предложили упростить процедуру отзыва лицензий у управляющих компаний

Недавно в подмосковном Щелкове сотрудница управляющей компании «Паритет» на Audi переехала протестующую жительницу микрорайона Заречный. Как рассказал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов, на такие происшествия стараются реагировать максимально быстро. Однако не исключены из ряда вон выходящие истории. Есть способ, который поможет их предотвратить.

По словам Колунова, действующим законодательством уже регламентируются практически все этапы работы управляющих компаний.

«В дополнение к этому действуют надзорные органы, Госжилинспекция, например. Также созданы платформы для обратной связи с неравнодушными жителями. В Подмосковье это всем известный «Добродел». Но рабочие моменты — одно, а преступная безответственность, которую мы увидели в Щелкове — совсем другое. Поэтому необходимо идти дальше — упростить процедуру отзыва лицензий у управляющих компаний», — предложил депутат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Парламентарий считает, что так можно помочь жителям решать проблемы с недобросовестными УК в правовом поле. А руководители эксплуатационных компаний, в свою очередь, будут видеть и знать, что потерять лицензию намного легче, чем получить.

«Это лишний раз даст стимул к качественной работе. Что касается трагедии в Щелкове: работница УК будет отвечать по всей строгости, в соответствии с действующими нормами УК РФ», — заключил Колунов.

Адвокат Ольга Власова отметила, что на практике нормы, направленные на контроль деятельности управляющих компаний, реализуются плохо. И когда происходят такие вопиющие случаи, стоит рассматривать их оперативнее.

«Необходимо ориентироваться на улучшение работы Госжилинспекции и установление специально сокращенных сроков для рассмотрения этих дел в суде», — предложила юрист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее в Щелкове завели уголовное дело из-за отсутствия отопления в жилых домах.