В Госдуме предложили ввести льготы на платных трассах

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, выступил с инициативой предоставить льготный проезд по платным автомобильным дорогам для ряда социально уязвимых категорий граждан. Речь идет о людях с инвалидностью, пенсионерах, многодетных семьях, а также участниках специальной военной операции и членах их семей (материал есть у РИА Новости ).

По мнению парламентария, такие меры позволят снизить финансовую нагрузку на граждан, для которых дополнительные транспортные расходы особенно чувствительны. Он подчеркнул, что социальная поддержка должна распространяться и на сферу платной дорожной инфраструктуры.

Чернышов также прокомментировал аргументы о возможных технических сложностях реализации инициативы. Он отметил, что современные цифровые решения позволяют учитывать социальный статус автомобилистов без участия дорожных камер. В качестве возможного механизма он назвал использование государственных баз данных, а также привязку льгот к учетной записи на портале «Госуслуги» или к специальной транспортной карте.

По словам вице-спикера, реализация подобной системы не требует технологических прорывов и зависит прежде всего от согласованных действий профильных ведомств и политического решения. Инициатива, как ожидается, может стать предметом дальнейшего обсуждения на законодательном уровне.

Ранее сообщалось, что пожилым людям массово выставляют счета за «лишние» деньги.