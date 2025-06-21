В Госдуме предложили ввести в России бесплатный проезд для студентов

Представители фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе направили на рассмотрение в правительство законопроект, который предусматривает предоставление студентам высших учебных заведений и колледжей права бесплатного проезда в общественном транспорте. Об этом стало известно из сообщения РИА Новости .

Сообщается, что это касается студентов колледжей и университетов, которые обучаются на дневном отделении.

По мнению народных избранников, предоставление бесплатного проезда станет значимой помощью для учащихся, позволит им сконцентрироваться на образовательном процессе и предоставит студентам больше свободы для передвижения, развития и участия в научно-исследовательских и различных волонтерских инициативах.

«Предоставление бесплатного проезда позволит создать условия для эффективной учебной деятельности, самореализации и формирования активной гражданской позиции студентов», — приводится в материале агентства.

Ранее сообщалось, что в Москве с 1 июня начали действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте.