В Госдуме предложили ввести выходной день сразу после праздника Пасхи

Сразу после празднования Пасхи стоит ввести дополнительный выходной. Такое предложение обнародовал в своем телеграм-канале Ярослав Нилов, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По мнению парламентария, начиная с 2026 года стоит делать выходным днем тот, который следует сразу после православной Пасхи.

«При этом мы не нарушаем установленный Трудовым кодексом баланс рабочих и нерабочих дней. Лишь предлагаем законодательно зафиксировать норму», — указал он.

Новый праздничный день надо вводить за счет переноса на него отдыха одного из предыдущих нерабочих дней, так считает Нилов. Он добавил, что с такой позицией согласна Русская православная церковь.

Ранее стало известно, что большинство россиян тратят до трех тысяч рублей на празднование Пасхи. Траты у половины из граждан РФ не превышают 1 тыс. руб. Только 12% готовы отдать на эти цели 5 тыс. руб., и еще 5% в состоянии позволить себе превысить такую сумму.