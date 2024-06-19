В Госдуме предложили запретить сбежавшим на Запад россиянам усыновлять детей

Зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил, что уехавшим в страны Запада гражданам РФ нужно запретить брать под опеку детей. Об этом депутат заявил в беседе с «Ридусом» .

О тревожных решениях и политике стран Запада в отношении детей заявлял еще председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Особенно пугающим являются ситуации в США, когда детям с 12 лет предоставляют возможность менять пол. Похожие свободы есть в Европе и Австралии. По мнению парламентария, жителям западных стран нужно запретить усыновлять детей в РФ.

С этим решением согласился Виталий Милонов. Он предложил расширить инициативу коллеги на граждан России, которые сбежали за границу.

«Нельзя вывозить российских детей в страны, где разрешена смена пола. Точка. Поэтому запрет должен касаться не только граждан западных государств, но и россиян, постоянно живущих на Западе. Если вам нравится жить в Германии, то усыновляйте немецких детей. А российских детей трогать не надо», — заявил Милонов.

Парламентарий отметил, что если семье за границей нужен именно российский ребенок, то им следует возвращаться в РФ и проживать на территории страны. В остальных случаях вывоз детей в страны недопустима.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии умерли четыре российских паломника.