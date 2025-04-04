В Госдуме придумали, как избавиться от «резиновых квартир»

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует доработать законопроект о запрете «резиновых квартир». В него внесут поправки, согласно которым в квартирах запретят регистрировать граждан, если на каждого из них приходится меньше учетной нормы жилой площади. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Предполагается, что нововведение исключит даже возможность появления таких квартир, которые уже стали своего рода бизнесом, когда за финансовое вознаграждение десятки и сотни мигрантов получают фиктивную регистрацию в однокомнатных квартирах, причем не всегда с согласия собственников жилья.

Фиктивная регистрация, добавил парламентарий, дает мигрантам возможность претендовать на пособие и различные меры поддержки.

Норма жилой площади на одного человека зависит от региона, в среднем она составляет от 8 до 15 кв. м.

Ранее сообщалось о том, что москвичка по указке аферистов с легкостью рассталась с двумя квартирами и ценностями.