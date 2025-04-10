В Госдуме пришли в ужас от русофобии малолетнего украинца на турнире в Испании

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала ситуацию, произошедшую между юными спортсменами из РФ и Украины на турнире в Испании.

Украинский каратист Евгений Мельник отказался фотографироваться и жать руку россиянину на турнире, публично выразив неприязнь. Участнику из Незалежной всего 13 лет: это вызывает ужас у депутатов Госдумы. Поступок осудили, в том числе присоединилась к критике Светлана Журова. Она уверена, что детей на Украине специально с малых лет настраивают против русских.

«Они уже давно это делают. Еще до того, как началась СВО, детей настраивали и в школах, и родители. Сколько было видеороликов неприятных — про «москалей», про «москаляку на гиляку». И дети эти слова произносили, это было модно, правильно в их понимании. Они уже так воспитаны», — высказалась парламентарий.

Депутат вспомнила Универсиаду-2016 в Красноярске. По ее словам, тогда украинские спортсмены уже не жали руку российским соперникам.

Ранее сообщалось, что российские борцы завоевали четыре золота на чемпионате Европы.