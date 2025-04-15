В Госдуме призвали к ответу Мизулину из-за траты 200 млн руб. из госбюджета

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в своем телеграм-канале потребовал главу Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерину Мизулину отчитаться о многомиллионных тратах из госбюджета. Об этом пишет VSE42.Ru .

По данным Даванкова, в 2024 году организация «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» Мизулиной получили 200 млн рублей, однако на что ушли эти средства, ему неизвестно. Депутат предположил, что деньги пустили на мероприятия по безопасности интернета, однако здесь также нет конкретики.

«Например, в Самарской области активисты приходят в школы и учат, как отличить честные новости от фейков. Какое отношение это имеет к поиску пропавших детей, сколько конкретно вы провели поисков в регионах с выездом на место, и сколько детей найдено именно вашей организацией?» — написал в личном блоге Даванков, обращаясь к Мизулиной.

Парламентарий потребовал отчет от Мизулиной, а также пригласил ее на разговор в Госдуму, чтобы пояснить все возникшие вопросы. Сама глава ЛБИ пока на пост не реагировала.

Ранее сообщалось, что Мизулина впервые высказалась о романе с Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN.