В Госдуме призвали ограничить страхование банковских вкладов для иноагентов

Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что для лиц в статусе иноагентов необходимо полностью исключить возможность страхования вкладов и изъять уже существующие средства данного типа. Об этом сообщает RT .

По последним правилам, денежные средства иностранных агентов не подлежат страхованию. Однако у некоторых лиц в этом статусе существуют деньги, которые все еще лежат на соответствующих счетах.

Кроме того, иноагенты продолжают получать средства из иностранных источников, которую в последствии пускают на антироссийскую деятельность. Депутат Федоров обратил внимание, что при наступлении страхового случая в РФ по-прежнему компенсируют деньги гражданам, даже при «иноагентстве».

«В этой связи прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части исключения денежных средств физических лиц, признанных иностранными агентами, из системы страхования вкладов», — говорится в тексте обращения.

Напомним, что иностранным агентам также могут запретить выплату гонораров по авторским правам. Такой законопроект обсуждается в Госдуме РФ.

Ранее сообщалось, статус иноагента может завершить «эпоху Пугачевой».