В Госдуме призвали откликнуться на крик о помощи из Приднестровья

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с RT заявил, что Россия должна отреагировать должным образом на обращение депутатов непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

Давление на Приднестровье перешло все границы. Депутаты разных уровней составили обращение к России, с просьбой помочь им стать более независимыми от Молдавии. Кишинев постоянно устраивает экономические блокады непризнанному государству.

Как сообщили парламентарии, риски огромные: речь уже о безопасности жителей и качестве их жизни. Действия Кишинева несут за собой угрозы социально-гуманитарного и военно-политического характера.

Депутат Виктор Водолацкий оценил заявление Приднестровья. По его словам, Россия должна отреагировать на крик о помощи.

«Наша задача — рассмотреть данное обращение, создать рабочую группу для того, чтобы координировать работу со своими коллегами и выработать те решения, которые не допустят эскалации ситуации в Приднестровье. Самое главное — обеспечить защиту граждан России», — заключил собеседник RT.

Госдуме и Совфеду РФ уже рекомендовалось принять меры по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы.

Ранее сообщалось, что принднестровские депутаты направят обращение с просьбой о помощи в адрес РФ.