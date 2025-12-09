В Госдуме призвали относиться к новогодней символике с юмором, а не всерьез

Ажиотаж вокруг покупки фигурок и сувениров, символизирующих наступающий год по восточному календарю, не имеет под собой никаких серьезных оснований. Как заявил депутат Госдумы Александр Толмачев, вся эта история — не более чем ловкий маркетинговый ход, который следует воспринимать как карнавальную мишуру, а не как руководство к действию. Об этом сообщает NEWS.ru.

Раскрывая суть явления, парламентарий поясняет, что эти суеверия пришли из чуждой россиянам культурной системы, уходящей корнями в языческие верования. Серьезно полагать, что год какого-либо животного способен «подложить свинью» в делах или, наоборот, принести удачу, довольно примитивно. Он проводит параллель с Хеллоуином, называя подобные поверья «занесенными ветром перестройки» заимствованиями, которые не несут в себе реального практического смысла, тем более что настоящий китайский Новый год наступает в совершенно другую дату.

Последствия такого слепого следования моде могут быть лишь одним — пустой тратой денег на ненужные безделушки. Однако Толмачев делает важное уточнение: если человек покупает фигурку как предмет коллекционирования или просто как красивую новогоднюю игрушку для ребенка, в этом нет ничего плохого. Проблема возникает тогда, когда люди начинают вкладывать в эти предметы мистический смысл и строить на них свои планы.

По его словам, относиться к новогодней символике следует легко и с юмором. Не стоит искать в «тайных знаниях Востока» или «секретах Запада» точек соприкосновения с реальностью. Встречать Новый год нужно в своем стиле, а не тратить силы и средства на следование чужим, зачастую коммерциализированным, традициям.

