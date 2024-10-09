В Госдуме призвали помогать российским бойцам СВО для повышения рождаемости

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов призвал помогать бойцам СВО для повышения рождаемости в России. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Депутат Государственной думы РФ Максим Иванов выступил с инициативой оказания помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. По его мнению, это поможет повысить рождаемость в России.

Иванов убежден, что поддержка армии ускорит победу России и даст женщинам дополнительную уверенность в завтрашнем дне. Также парламентарий предлагает использовать «пряник» (вместо кнута) в демографической политике, чтобы стимулировать женщин к рождению детей.

Ранее в Госдуме назвали заявление Борреля о Западе на Украине «явкой с повинной».