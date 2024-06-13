В Госдуме призвали проводить контроль давления сотрудников офиса во время жары

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в Минтруд РФ, с просьбой ввести в действующие нормы по охране труда новое обязательство на фоне экстремальной жары. С инициативой ознакомился канал RT .

Обострение хронических заболеваний летом — частая история. Особенно опасная для людей с сердечно-сосудистой патологией и давлением. Сидячая работа во время жары в помещении может усугубить состояние, вызвать разные симптомы, сигнализирующие о приближении приступа и удара. При этом часто сотрудники игнорируют «тревожные звоночки», списывая на усталость и духоту.

«Прошу Вас рассмотреть возможность дополнения и актуализации текущих правил по охране труда положением о регулярной проверке жизненных показателей сотрудников из группы риска сердечно-сосудистых заболеваний во время экстремальных летних температур», — говорится в тексте обращения.

Милонов предлагает проводить сотрудникам регулярное измерение давления в период жары, особенно из групп риска.

В беседе с RT первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов положительно встретил озвученную инициативу. Однако внес и свое предложение. По его словам, нельзя заставлять работников сдавать какие-то показатели здоровья и назначать специального человека. В этом случае сотрудники должны решать сами, а работодателю лишь нужно стимулировать подчиненных на соответствующие проверки здоровья.

Ранее сообщалось, что жара нагрянула в Подмосковье. На это фоне на автовокзалах и станциях началась раздача воды.