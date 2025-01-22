В Госдуме призвали СК расследовать гибель Лермонтова

Народный артист РФ, депутат ГД Николай Бурляев обратился к СК РФ с просьбой провести расследование обстоятельств убийства великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем обращении парламентарий отметил, что уже в течение нескольких десятков лет исследователи творчества поэтому, криминалисты, специалисты в области баллистики и медицины заявляют о недобросовестности расследования, проведенного сразу после убийства Лермонтова в 1841 году.

Бурляев считает необходимым изучить все обстоятельства, которые привели к «дуэли» и смерти поэта.

Он также напомнил, что Лермонтов погиб от пули, которая попала в его тело по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу-вверх, под углом почти в 40 градусов.

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