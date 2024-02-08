В Госдуме призвали увеличивать штрафы иноагентов в 10 раз в случае уклонения от оплаты
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Депутат Госдумы Евгений Федоров предлагает серьезно ужесточить наказания для иностранных агентов, которые уклоняются от оплаты штрафов, передает RT.
Речь про ситуации, когда лица, признанные иноагентами, уклоняются от административного наказания за отсутствие маркировки. Эти персоны при публикациях в Сети должны указывать, что информация распространена иностранным агентом. Как правило, нарушение этого приводит к штрафу в размере от 30 до 50 тыс. рублей. Юридические лица караются суммами от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
Депутат Федоров отметил, что лишь за 2022-2023 года накопилось административных штрафов на сумму порядка 1 млрд рублей.
«Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в ст. 20.25 КоАП Российской Федерации в части введения нового положения об увеличении размера суммы наложенного штрафа в десять раз за неуплату административного штрафа в положенный законом срок лицом, выполняющим функцию иностранного агента», — говорится в тексте обращения к Минцифры РФ.
В списке иностранных агентов почти 500 организаций и различные физлица. Многие из них живут за границей и отказываются выплачивать штрафы и нести другую ответственность.
Ранее сообщалось, что Минюст России расширил список лиц-иноагентов. Туда попали бывшие политики, правозащитники и журналисты.