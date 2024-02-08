В Госдуме призвали увеличивать штрафы иноагентов в 10 раз в случае уклонения от оплаты

Депутат Госдумы Евгений Федоров предлагает серьезно ужесточить наказания для иностранных агентов, которые уклоняются от оплаты штрафов, передает RT .

Речь про ситуации, когда лица, признанные иноагентами, уклоняются от административного наказания за отсутствие маркировки. Эти персоны при публикациях в Сети должны указывать, что информация распространена иностранным агентом. Как правило, нарушение этого приводит к штрафу в размере от 30 до 50 тыс. рублей. Юридические лица караются суммами от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Депутат Федоров отметил, что лишь за 2022-2023 года накопилось административных штрафов на сумму порядка 1 млрд рублей.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в ст. 20.25 КоАП Российской Федерации в части введения нового положения об увеличении размера суммы наложенного штрафа в десять раз за неуплату административного штрафа в положенный законом срок лицом, выполняющим функцию иностранного агента», — говорится в тексте обращения к Минцифры РФ.

В списке иностранных агентов почти 500 организаций и различные физлица. Многие из них живут за границей и отказываются выплачивать штрафы и нести другую ответственность.

Ранее сообщалось, что Минюст России расширил список лиц-иноагентов. Туда попали бывшие политики, правозащитники и журналисты.